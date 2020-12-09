Горно-Алтайск, , 08:56 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай правоохранители изъяли у водителя внедорожника более 500 бутылок спиртного без документов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, автомобиль остановили полицейские вблизи села Кокоря.

В кузове машины они обнаружили 520 бутылок водки и 10-литровую канистру с надписью «Этанол» на этикетке. Выяснилось, что груз принадлежит торговому представителю из Горно-Алтайска.

Мужчина сообщил стражам порядка, что купил алкогольную продукцию для «собственного потребления» в Бийске Алтайского края, несмотря на отсутствие документов.

«Дальнейшее перемещение алкоголя по территории республики гражданин попытался объяснить тем, что просто не успел выгрузить коробки и поехал в Кош-Агачский район по работе», — отметили в ведомстве.

Продукция отправлена на экспертизу. Возбуждено также два дела об административном правонарушении.

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