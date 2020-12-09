Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM Крайне неприятной ситуацией назвал глава Бурятии Алексей Цыденов задержание заместителя председателя правительства по экономическому развитию Алексея Мишенина.

«Его задержали, сейчас мероприятия проводятся. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом, с работой Новосибирского авиаремонтного завода», — отметил он на своей странице в «Фейсбук».

Глава выразил надежду, что следствие во всём разберётся и выяснится, что чиновник «оказался чист». Если будет установлено, что Мишенин закон всё же преступил, то «будет очень неприятно».

Как сообщало ИА REGNUM, зампред был задержан сотрудниками ФСБ 8 декабря. В его кабинете прошли обыски.

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