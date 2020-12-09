Красноярск, , 08:07 — REGNUM В Красноярске завершено расследование уголовного дела об убийстве криминального авторитета, совершённом 23 года назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, обвиняемым является 54-летний Вячеслав Исминдиров (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору»).

По версии следствия, в июне 1997 года обвиняемый и двое его знакомых на автостоянке несколько раз выстрелили из пистолета в 41-летнего жителя Красноярска Анатолия Артюшкова. Потерпевший скончался.

Исминдиров скрылся от правоохранительных органов, выехав за границу. Его объявили в международный розыск. Сообщников задержали в 2013 году. Они были осуждены за совершение указанного преступления.

В январе 2018 года Исминдирова нашли в Польше. Его задержали и по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию в июне 2020 года.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, однако следствие собрало доказательства по уголовному делу.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области завершено расследование дела о несостоявшемся заказном убийстве.

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