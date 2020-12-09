Мехико, , 08:06 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы у побережья Мексики. Об этом 9 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 10 км в северо-западном направлении от города Салина-Крус, в котором проживает около 71,3 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 25,6 км.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы на территории Мьянмы.