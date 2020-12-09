Тюмень, , 07:39 — REGNUM Тюменские общественники требуют разобраться с нападением на приют для бездомных животных «Лучший друг» сотрудника прокуратуры и полицейских. Об этом сообщает пресс-служба штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта по Тюменской области.

Обращения направлены в прокуратуру региона и в региональное УМВД России.

Общественники напоминают, что 4 декабря 2020 года сотрудница прокуратуры приехала с проверкой в приют для бездомных животных «Лучший друг». Волонтёры попросили представительницу надзорного ведомства дождаться прибытия руководителя приюта — лишь тогда они откроют ворота. Никого о проверке ранее не уведомляли, отмечают в тюменском ОНФ. Однако сотрудница прокуратуры вызвала полицейских, которые с помощью кувалды и монтировки разнесли ворота приюта. Возмущённых волонтёров задержали без объяснений.

Кроме того, свидетелями нападения стали ученики 72-й школы Тюмени, которые приехали в приют для животных на экскурсию. Дети привезли корма для кошек и собак. Сотрудница прокуратура потребовала изъять еду для бездомных животных, которую привезли школьники.

Отмечается, что в приюте «Лучший друг» содержится более 100 животных. Здесь ведётся активная работа по пристрою бездомных кошек и собак в семьи тюменцев.

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