Владивосток, , 07:20 — REGNUM Жители Владивостока обсуждают в соцсетях нападения на женщин так называемого «ледового маньяка».

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Уже известно о трёх случаях в разных районах Владивостока — высокий мужчина быстрым шагом подходит к женщине (выбирает слабый пол) и с силой толкает жертву на землю. Если учитывать, что город ещё не полностью очистили от гололёда, то травму женщины могут получить серьёзную.

Одна из пострадавших рассказала, что рано утром шла в центре города на работу. Мужчина толкнул её в спину — девушка сильно травмировалась. В больнице ей сказали, что это далеко не первый подобный случай.

Вторая пострадавшая от «ледового маньяка» оказалась в районе Второй Речки.

Третью жертву он настиг на Спортивной набережной.

Девушка описала приметы «маньяка»: внешне по облику это молодой мужчина ростом примерно 180 см, в пуховике длиной до середины бедра. Капюшон сильно надвинут на лицо.

«Навстречу мне шёл мужчина, тротуар широкий, льда нет, людей гуляло очень мало. Поравнявшись со мной справа, он сильно толкнул меня в правое плечо открытой ладонью. Я не упала, но отступила пару шагов назад по инерции и, конечно же, испугалась. Он пошёл дальше. На моём месте могла оказаться девочка-подросток, беременная или пожилая женщина, любая может упасть и травмироваться», — поделилась жительница Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии несколько лет пытались найти мужчину, который подозревается в убийстве пожилых женщин. Задержать мужчину удалось в Казани.