Владивосток, 9 декабря 2020, 06:46 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока оставил 9 декабря под домашним арестом бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева.
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Василий Усольцев из команды экс-губернатора Владимира Миклушевского. В должности вице-губернатора пробыл с января 2014 года по 7 ноября 2017 года. Покинул пост по собственному желанию, когда к власти пришёл Андрей Тарасенко.
Усольцеву продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 февраля 2021 года, пишет «Интерфакс».
Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Усольцеву вменяют легализацию денежных средств, а также незаконное предпринимательство в двух коммерческих компаниях.