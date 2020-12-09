Владивосток, , 06:46 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока оставил 9 декабря под домашним арестом бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева.

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Василий Усольцев из команды экс-губернатора Владимира Миклушевского. В должности вице-губернатора пробыл с января 2014 года по 7 ноября 2017 года. Покинул пост по собственному желанию, когда к власти пришёл Андрей Тарасенко.

Усольцеву продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 февраля 2021 года, пишет «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Усольцеву вменяют легализацию денежных средств, а также незаконное предпринимательство в двух коммерческих компаниях.