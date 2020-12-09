Кемерово, , 06:12 — REGNUM В Кемерове после взрыва котла в частном доме, при котором пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, начата доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Читайте также: В Кемерове трое взрослых и трёхлетняя девочка пострадали при взрыва котла

«8 декабря в одну из больниц областного центра с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы 52-летний мужчина, 22‑ и 45-летняя женщины, также девочка в возрасте трёх лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — пояснили в ведомстве.

Предварительно установлено, что ночью в частном жилом доме разорвался отопительный котёл, возник пожар.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.