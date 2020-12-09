Южно-Сахалинск, , 06:06 — REGNUM Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, которого обвиняли в превышении своих должностных полномочий, применении насилия в отношении своих подчиненных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Обвиняемый высказал претензии рядовым по поводу несения службы во внутреннем наряде. Одного рядового он избил руками и ногами. За потерпевшего вступился коллега, которого подсудимый схватил рукой за горло, ударил головой о стенку, после чего, сдавив органы дыхания, нанес множество ударов кулаками по телу и голове, а также удар ногой в голову. Затем схватив осколок стекла он угрожал военнослужащему насилием.

В суде отметили, что причинённые травмы не причинили вреда здоровью военнослужащих.

Военнослужащий признан виновным, ему назначен штраф в сумме 85 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Волгоградской области приговорил к тюремному заключению Волгоградский гарнизонный военный суд. Мужчина понесёт наказание за ножевое ранение сослуживцу.