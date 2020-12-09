Нью-Дели, , 06:03 — REGNUM Возгорание произошло на химическом заводе в индийском городе Ахмадабад, передает NDTV.

Подробностей произошедшего пока не приводится. К настоящему времени известно, что для ликвидации пожара задействовали 20 пожарных автомобилей со спасателями. Сведений о возможных жертвах или разрушениях пока также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября на территории химического завода в Китае произошел взрыв, который вызвал пожар. Возгорание было ликвидировано, о жертвах не сообщалось.

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