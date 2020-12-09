Казань, , 05:28 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в Алексеевском районе Татарии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

«На пожаре в поселке городского типа Алексеевское погибли три человека», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что одному из жителей — 16-летнему подростку — удалось спастись самостоятельно. Он услышал сигнал пожарной тревоги и смог выйти из горящего дома.

Общая площадь пожара оценивалась в 58,5 квадратных метров. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на месте происшествия тела троих человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря пожар в частном доме произошел в Бижбулякском районе Башкирии. В результате возгорания погибли четыре человека. Отмечалось, что среди погибших было двое детей.