Хабаровск, , 04:16 — REGNUM В уголовном деле бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды — на заводе в Комсомольске-на-Амуре выявлены хищения в крупных размерах. В совладельцах предприятия числится супруга Фургала.

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Следователи СУ СК РФ находятся на завершающей стадии расследования уголовного дела эек-губернатора. И уже совсем скоро Сергею Фургалу предъявят обвинение в окончательном виде. После этого фигуранты уголовного дела будут изучать материалы.

Ранее были арестованы коллеги Сергея Фургала по ЛДПР: депутаты Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, срок содержания Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово» 25 ноября Басманный суд продлил до 9 марта 2021 года.

Его обвиняют в покушении и организации убийств предпринимателей Хабаровского края. Фургал вину не признаёт. При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.