Париж, , 02:32 — REGNUM Не менее пяти человек стали жертвами падения вертолета навигационной службы в департаменте Савойя на востоке Франции, передает телеканал BFM со ссылкой на местные власти.

Всего в аппарате находилось шесть человек. Выжил один из пилотов вертолета, который находится в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря после падения вертолета на востоке Франции началась поисково-спасательная операция. В ней принимают участие 40 человек.

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