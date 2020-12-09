Москва, , 01:51 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в высотном здании на Котельнической набережной в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Горела мусорокамера на первом этаже. Эвакуация жильцов не проводилась. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в городе Дзержинск Нижегородской области произошел пожар в 25-этажном жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.

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