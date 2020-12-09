Москва, , 01:16 — REGNUM Пожар начался на верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В сообщении отмечается, что по прибытии спасателей на верхних этажах здания наблюдается слабый белый дым.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Москве на Большой Дорогомиловской улице произошел пожар на крыше жилого 14-этажного дома. В результате происшествия никто не пострадал.

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