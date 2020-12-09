Париж, , 00:40 — REGNUM Крушение в департаменте Савойя на востоке Франции потерпел вертолет навигационной службы, в котором летело шестеро человек, передает телеканал BFM со ссылкой на местные власти.

Среди находившихся на борту было четыре сотрудника указанной службы и двое спасателей. В настоящее время ведутся их поиски. Для этого привлечены 40 человек и три вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Аргентине рухнул вертолет, внутри которого находился основатель одного из крупнейших аргентинских банков Banco Macro Хорхе Брито. В результате ЧП банкир погиб.

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