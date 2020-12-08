Нью-Дели, , 21:11 — REGNUM Причиной массовой неизвестной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может являться пищевое отравление свинцом и никелем, сообщает 8 декабря канцелярия правительства штата.

По утверждению властей, следы свинца и никеля уже найдены в воде и молоке.

Речь идет о вспышке неизвестного заболевания в городе Элуру и его округе.

Заболевшие ощущали приступы эпилепсии, теряли память на несколько минут, головную боль и внезапно теряли сознание.

«Полная информация о том, что вызвало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь было установлено, что причиной вспышки является свинец», — заявил замруководителя штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

Напомним, неизвестной болезнью были поражены свыше 800 человек, один из них умер.

По мнению местных СМИ, одной из причин происшествия может быть проблема с питьевой водой, остающаяся хронической для ряда районов штата Андхра-Прадеш.

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