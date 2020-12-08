Рим, , 19:33 — REGNUM Власти Рима и эксперты опасаются, что Тибр может выйти из берегов, передают местные СМИ во вторник, 8 декабря.

Сотрудники городской администрации и профильные специалисты уже проводят совещания и проводят мониторинг ситуации, а также готовятся к ликвидации возможных последствий.

5−6 декабря на большую часть Италии обрушились ливни (в северной части страны — снег), сопровождавшиеся шквалистым ветром, в целом ряде регионов нанесен значительный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, в последующие дни погодная ситуация несколько улучшилась, но, по оценкам метеорологов, остается сложной.