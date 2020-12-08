Венеция, Италия, , 19:24 — REGNUM Уровень воды в лагуне Венеции во вторник, 8 декабря, поднялся до 122 сантиметров, часть улиц и площадей города подтоплены.

Система защитных сооружений города при этом не работает. Власти объясняют это тем, что дамба действует пока лишь в тестовом режиме и включается при уровне в 130 сантиметров, причем для включения ей нужно двое суток, а нынешние шторма и ливни поднимают уровень воды в лагуне гораздо быстрее.

В мэрии сообщили, что ожидают подъема уровня воды до 145 сантиметров в ближайшие дни.

Проектировать венецианскую дамбу начали в 2003 году. За 17 лет на подготовку и строительство было потрачено, по разным данным, от 5,5 до 7 млрд евро. Процесс строительства, согласно последним заявлениям, должен быть завершен зимой 2020−2021 годов.