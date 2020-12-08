Ижевск, , 19:14 — REGNUM В Удмуртии с начала года за нарушения антикоррупционных требований привлекли к дисциплинарной ответственности 48 должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства назначены в отношении 129 чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура республики по итогам проверки выявила факты нарушений антикоррупционного законодательства, допущенные сотрудниками подведомственных минздраву и минпромторгу Удмуртии учреждений. В адрес глав обоих министерств прокуратурой внесены представления об устранении нарушений. По итогам их рассмотрения 24 должностных лица получили дисциплинарное наказание.

Читайте также: Двум министрам в Удмуртии прокуратура внесла представление