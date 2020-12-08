Чебоксары, , 18:12 — REGNUM В Чувашии вынесен обвинительный приговор 45-летнему жителю города Шумерля, который за хулиганство с применением охотничьего ружья осужден на два года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

26 июля 2020 года шумерлинец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с балкона своей квартиры произвел два выстрела по площадке и тротуару, где стояли двое мужчин и громко разговаривали. Стрелять он стал после того, как сделал замечание за громкий разговор.

Охотничье ружье было зарегистрировано на его имя. В ходе проведенных следственных действий ружье, а также боеприпасы к нему у мужчины изъяли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября пьяный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия с балкона жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Полиция сумела обезоружить и задержать стрелка.

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