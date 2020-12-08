Екатеринбург, 8 декабря 2020, 18:50 — REGNUM В Екатеринбурге скончалась главный врач Волчанской больницы (Свердловская область) Марина Макарова. Об этом сообщили журналистам коллеги погибшей.
Она возглавляла больницу с 2011 года. По данным изданий, у женщины был коронавирус. Причины смерти будут уточнять специалисты: вероятно, при госпитализации в Екатеринбурге у Макаровой уже имелся отрицательный тест на коронавирус.
«Она была очень справедливым и грамотным руководителем, отправляла врачей на обучение, заботилась о том», — сообщила коллега умершей порталу «Е1».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончался замглавы «Новой больницы» Игорь Шифрин.
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