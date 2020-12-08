Челябинск, , 17:56 — REGNUM В одном из многоэтажных домов Челябинска упал лифт с людьми. Оборвался трос, пишут СМИ.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл утром 8 августа на уровне второго этажа в доме №9 на площади Мопра. Внутри были две женщины с детьми. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по факту публикаций в СМИ идёт проверка. Она началась по обращению отца одного из детей, находившихся в лифте. В ходе надзорных мероприятий планируется оценить действия управляющей домом организации, а также компании, обслуживающей лифтовое оборудование.