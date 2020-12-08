Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM В начале декабря в полицию обратился 64-летний житель Нижегородской области, которого телефонный мошенник убедил оформить в банках два кредита на 400 тысяч рублей и перевести эти деньги на счета их мобильных телефонов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По словам потерпевшего, злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и убедил пенсионера в том, что на его банковском счете «произошла сомнительная операция, которая угрожает сохранности сбережений».

После чего мошенник предложил заявителю выход из сложившейся ситуации — оформить кредит, а затем перевести всю сумму на якобы безопасные счета.

В схожую ситуацию попала 72-летняя нижегородка, которая перевела 500 тысяч рублей на открытые мошенниками «безопасные счета».

Также на уговоры злоумышленников поддалась 66-летняя жительница Нижегородской области, которую «сотрудник службы безопасности банка» уговорил снять с банковской карты 321 тысячу рублей и перевести их через банкомат на неизвестный расчетный счет, названный мошенником.

По всем трем фактам полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество». Если преступников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.