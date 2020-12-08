Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Пожарным удалось локализовать крупный пожар на станции техобслуживания в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, сообщение о возгорании в здании автосервиса по улице Мебельная, 2/2 поступило на пульт дежурного 15:45 мск 8 декабря. Как установлено, на территории СТО в боксе происходит горение на площади 450 кв. метров. В 15:55 ранг пожара был повышен до № 1-Бис, а в 16:06 — до № 2.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Общими усилиями пожарных в 16:30 мск пожар удалось локализовать.

«На данный момент сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

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