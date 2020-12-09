Стокгольм, , 00:04 — REGNUM С 4 декабря число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 117 случаев. Такие данные 8 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 200 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 297 732 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 18 820 человек.

По состоянию на 8 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 253 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 459 пациентов.