Ростов-на-Дону, , 15:38 — REGNUM На одной из трасс в Ростовской области маршрутное такси с пассажирами попало в аварию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 8 декабря.

ДТП произошло примерно в 13:20 мск на участке автодороги Ростов — Новошахтинск. Предположительно, виновником аварии стал водитель Mercedes, который не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Луидор 225 019.

Автобус малой вместимости, в котором находились восемь пассажиров, двигался по маршруту слобода Родионово-Несветайская — Ростов-на-Дону. В результате ДТП пострадал водитель пассажирского транспорта. По факту аварии проводится проверка.