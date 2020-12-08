Дзержинск, Нижегородская область, , 15:34 — REGNUM Нижегородские правоохранители задержали двух жителей города Дзержинска, подозреваемых в сожжении заживо их общей знакомой — 43-летней женщины. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 36-летний мужчина и его 35-летняя сожительница употребляли спиртные напитки в гаражном массиве вместе с потерпевшей. Затем из-за ревности подруги злоумышленник облил гостью бензином, а его подельница подожгла ее.

После чего подозреваемые покинули место преступления, а потерпевшая скончалась от полученных ожогов.

После задержания вину по предъявленному обвинению подозреваемые признали частично. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору».