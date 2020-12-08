Челябинск, , 15:33 — REGNUM Рейс № 1421 авиакомпании «Аэрофлот» Челябинск — Москва отменён. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта Челябинска.

Самолёт «Суперджет» должен был вылететь в 12:40 по местному времени. Однако вылет задержался. Причиной стала выявленная неисправность передней стойки шасси. А затем рейс и вовсе отменили.

Как сообщало ИА REGNUM, на рейс зарегистрировались 78 человек. Прокуратура начала проверку по факту обеспечения безопасности полётов.

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