Ярославль, , 14:56 — REGNUM Бывшего директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елену Скоробогатову будут судить за хищение и злоупотребление полномочиями. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в Кировском районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Скоробогатова Yarregion.ru

Скоробогатовой вменяют в вину хищение чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи установили, что директор фиктивно приняла на работу сотрудника, который получал зарплату, но не появлялся на рабочем месте.

Кроме того, бывшую чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Характер этого преступления следственные органы не раскрывали.

Оба дела были объединены в одно производство. Елена Скоробогатова сначала была арестована, а позже отпущена под подписку о невыезде. Интересно, что ни следственные органы, ни прокуратура не сообщали о завершении расследования этого резонансного дела, как это бывает обычно.

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