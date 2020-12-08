Ереван, 8 декабря 2020, 13:26 — REGNUM Задержание протестующих в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали армянские полицейские. Об этом 8 декабря сообщает агентство News.am.
По информации журналистов агентства, протестующие начали акции неповиновения на улицах столицы Армении, они скандируют: «Никол — предатель».
«Полицейские, согласно «традиции», граждан, перекрывающих улицы, подвергают приводу», — также говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что к акциям протестующих также присоединились водители автомобилей на улицах Еревана, которые сигналят в их поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что центральные улицы Еревана начали перекрывать после 12:00 (11:00 мск) 8 декабря представители армянской оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.