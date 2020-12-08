Иерусалим, , 13:27 — REGNUM Около 4000 ультраортодоксальных иудеев собрались вечером 7 декабря в Иерусалиме, чтобы выразить протест против планов расширения столичного легкорельсового маршрута через ультраортодоксальные районы. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По меньшей мере 25 протестующих были задержаны для допроса по подозрению в хулиганстве, после столкновений с полицией.

По данным израильской полиции, у одного из задержанных демонстрантов были изъяты дубинка, холодное оружие и баллончик с перцовкой. Место происшествия было закрыто для движения транспорта.

Линия легкорельсового транспорта, как ожидается, пройдет через улицу Бар-Илан, и некоторые жители опасаются, что она сможет повредить автобусному сообщению в этом районе.