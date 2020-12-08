Иркутск, , 12:47 — REGNUM Намерение двух мужчин, направляющихся на колёсном тракторе из деревни Тарасовка в село Кумарейка (Иркутская область), сократить путь, привела к трагедии. Подробности сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

ЧП случилось 7 декабря около 21:00 местного времени в Балаганском районе. Во время провала колесного трактора под лед в заливе Када Братского водохранилища в нем находились двое двадцатилетних мужчин.

«Водителю удалось выбраться самостоятельно, поисками пассажира занимаются водолазы областной пожарно-спасательной службы», — пояснил старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Удинской группы патрульной службы Степан Шипицын.

По его словам, трактор провалился под лёд, толщина которого не превышала 15 сантиметров, в 35 метрах от берега. Глубина водоема в этом месте составляет пять метров.

В отношении водителя транспортного средства, нарушившего запрет о выезде на лед вне ледовых переправ, составлен протокол об административном правонарушении». По уточненным данным разлива нефтепродуктов нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала ледостава в Иркутской области зарегистрировано шесть происшествий на водных объектах, связанных с провалом людей и техники под лед.