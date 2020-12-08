Казань, , 12:43 — REGNUM Прокуратура Татарии организовала проверку в отношении компании «Финико» по вопросу соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. По ее итогам и требованию надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С августа 2019 года по декабрь текущего года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико», на территории Татарии и других регионов страны, организовали деятельность с привлечением денежных средств граждан под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и другие торговые площадки. Клиентам при этом гарантировали доход до 25% в месяц. Установлено, что лицензия компании на осуществление деятельности не выдавалась, регистрация в налоговых органах и государственных реестрах не производилась. Злоумышленникам удалось привлечь не менее 80 млн рублей, которые по принципу финансовой пирамиды распределялись между вкладчиками.

Прокуратура Татарии взяла расследование этого уголовного дела на особый контроль.

ИА REGNUM напоминает, собственная методика оперативной оценки ущерба, нанесённого гражданам финансовыми пирамидами, появится у Банка России в конце текущего или начале следующего года. В настоящее время ЦБ получает информацию о таком ущербе с задержкой. Она основана на данных правоохранительных органов и обращениях граждан.

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