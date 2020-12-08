Джакарта, , 12:39 — REGNUM Вулкан Мерапи в индонезийской провинции Центральная Ява выбросил поток лавы, который растянулся на 200 метров, сообщает CNN Indonesia.

По данным центра исследования геологических катастроф, выброс лавы произошел 8 декабря 2020 года в 09:17 по местному времени. Зафиксировано также несколько вулканических землетрясений длительностью от 14 до 32 секунд.

Жителей Индонезии предупредили о потенциальной опасности извержения Мерапи и призвали не приближаться к вулкану в радиусе пяти километров от вершины.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди, обрушившиеся на индонезийскую провинцию Ачех, привели к наводнениям в шести районах, в результате чего погибли пять человек.

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