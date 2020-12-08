Иркутск, , 12:36 — REGNUM Жителей Иркутской области сегодня, 8 декабря, предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, 9 декабря местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15−18 м/с, снег, метели. Температура ночью составит — 11,-16°С (при прояснении — 21,-26°С), днём — — 9,-14°С (местами — 19,-24°С).

«При сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов», — предупредили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные порывы ветра со снегом наблюдаются также в других регионах Сибири, в частности, в Алтайском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайский край идут метели