Республика Калмыкия, , 12:20 — REGNUM Карантин по бешенству животных введён в посёлке Южный Городовиковского района Республики Калмыкия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы республики.

Согласно документу, карантин установлен 4 декабря на территории личного подворья на улице Целинной, 8. Ограничения действуют в течение двух месяцев — до принятия решения об их отмене. В этот период запрещается проводить выставки собак и кошек, вывозить их за пределы карантинной зоны, продавать домашних животных.

Ранее территория Сарпинского психоневрологического дома-интерната в Республике Калмыкия была признана эпизоотическим очагом и неблагополучным пунктом по бешенству среди животных.

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