Джакарта, , 12:15 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило за сутки 5292 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 8 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 586 842 носителя SARS-CoV-2.

Известно, что в столице Индонезии Джакарте за сутки выявлено наибольшее количество заболевших коронавирусом — 1194 случая заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 133 человек. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 18 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора провинции Риау в Индонезии Эди Натар Насутион получил 800 000 медицинских масок от правительства Сингапура.

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