Биарриц, Франция, , 12:18 — REGNUM На птицеводческой ферме на юго-западе Франции были обнаружены случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N8. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Reuters.

Лидер французского Межпрофессионального комитета по контролю за птицеводством Мари-Пьер Пе заявила, что вспышка на ферме с примерно 6 000 гусями, расположенной недалеко от города Биарицц и границы с Испанией, была зафиксирована еще в пятницу, 4 декабря.

Пе также подтвердила, что это первый случай заражения вирусом H5N8 в этом году на ферме и что вокруг хозяйства была создана «зона безопасности», чего не было сделано в 2016—2017 годах, когда из-за вспышки пришлось уничтожить миллионы птиц.

В 2020 году во Франции уже были зафиксированы случаи птичьего гриппа у птиц, продаваемых в зоомагазинах. Министерство сельского хозяйства Франции подтвердило, что все зараженные птицы были проданы одному и тому же человеку на севере Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Великобритании из-за произошедшей на птицеферме в графстве Норфолк вспышке птичьего гриппа штамма H5N8 уничтожили более 30 тыс. индеек.

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