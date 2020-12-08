Улан-Удэ, , 11:57 — REGNUM В Бурятии задержан местный житель по обвинению в убийстве иностранца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело 41-летнего гражданина Китая было найдено вечером 6 декабря на территории пилорамы в селе Телемба.

По данным следствия, накануне происшествия 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил дверь одного из строений на предприятии. Иностранец, муж хозяйки пилорамы, потребовал виновника починить на дверь, на что последний согласился. Однако вместо ремонта он продолжил распивать спиртное, пока не следующий день не вспомнил про конфликт.

«Решив разобраться с иностранцем, обвиняемый взял дома охотничье ружье, зарядил его, положил в машину и приехал на территорию пилорамы. После непродолжительного разговора со своей жертвой злоумышленник схватил ружье и выстрелил противнику в грудь», — отметили в ведомстве.

Пострадавший в результате скончался на месте. Подозреваемый же попытался скрыться в Забайкальском крае, выбросив по пути ружьё и патроны, однако был задержан в Чите инспекторами ДПС. Мужчина уже передан оперативникам из Бурятии.