Аддис-Абеба, , 12:01 — REGNUM Врач в столице мятежного эфиопского региона Тыграй, Мэкэле, заявил, что по меньшей мере 27 человек, включая четырехлетнего ребёнка и 78-летнюю женщину, были убиты в боях между федеральными и региональными войсками, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление медика на условиях анонимности.

В соответствии с заявлением, ситуация с медицинским обслуживанием в Мэкэле напряженная, в городе нет антибиотиков и еды для пациентов и медиков. Но в заявлении канцелярии премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда говорится, что жертв среди гражданского населения нет.

В заявлении офиса Абия также отмечается, что «активная фаза операций подошла к концу», и теперь правительство «восстанавливает закон и порядок», возвращая домой тех, кто бежал из региона.

Пресс-секретарь Народного Фронта освобождения Тыграя (ТФЛФ) Гетачеу Реда в пятницу, 4 декабря, заявил, что его силы не сдадутся, подчеркнув, что они «намеренно ушли из Мэкэле» вместо того, чтобы сражаться за него.