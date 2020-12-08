Северодвинск, Архангельская область, 8 декабря 2020, 11:39 — REGNUM Полиция Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего ребенка в Северодвинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД.
ДТП произошло днем 7 декабря. Известно, что водитель иномарки сбил девочку на пешеходном переходе — школьница пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора.
По данным ведомства, 60-летний водитель на момент ДТП был трезв.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.