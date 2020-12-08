Улан-Удэ, , 11:38 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина прокомментировала инцидент в Ново-Онохойской школе, в которой учительница дала подзатыльник мешавшему вести урок ученику. По её словам, ситуацию можно было бы избежать, если бы в школе был психолог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Имеющаяся ставка психолога с начала нового учебного года вакантна. Районным управлением образования сегодня в школу направлен психолог, который работает с детьми и сделает заключение о причинах инцидента», — отметила она.

Омбудсмен также намерены обратиться к главе Заиграевского района об обеспечении учеников, учителей и родителей услугами постоянного психолога. Кроме того, она призвала посвятить возникшей ситуации классные часы.

В министерстве образования, между тем, проводят своё служебное расследование. По словам замминистра Валерия Позднякова, его итогом, «скорее всего», станет увольнение за применение насилия в отношении подопечных. Он отметил, что такого человека к работе с детьми допускать нельзя.

Добавим, что сельские школы в настоящее время испытывают острый недостаток с кадрами. По данным на ноябрь 2019 года, в республике не хватало около 1,6 тыс. педагогов.

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