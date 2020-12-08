Иннополис, Татария, , 11:33 — REGNUM В Иннополисе сотрудники спасательных служб во время тушения пожара эвакуировали рабочих с признаками отравления продуктами горения.

49-летний и 48-летний мужчины доставлены в Казанскую горбольницу №7, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ. Ликвидировать пожар на площади в 85 кв. метров удалось в 10:32. В результате от огня пострадали частично кондиционеры и обшивка на кровле здания, а также емкость с дизельным топливом.

Прокуратура Верхнеуслонского района организовала проверку соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ.

ИА REGNUM напоминает, в городе Иннополис на строительном объекте вспыхнул пожар. Сведения о возгорании поступили на пульт спасателей сегодня, 8 декабря, в 9:21.

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