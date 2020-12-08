Уфа, , 11:40 — REGNUM Обстоятельства гибели работника АО «Бурибаевский ГОК» на подземном руднике устанавливают в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел рано утром в Октябрьском подземном руднике на стволе «Эксплуатационный» в Хайбуллинском районе.

По сведениям работодателя, 34-летний машинист буровой установки упал с высоты. В результате мужчина погиб.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области установили причины гибели водителя мусоровоза