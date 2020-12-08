Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:12 — REGNUM На Ямале перед судом предстанут трое бывших сотрудников налоговой службы, которых обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в городе Новый Уренгой сотрудница налоговой службы в период с 2016 по 2018 годы внесла в системный комплекс заведомо недостоверные сведения о наличии у граждан переплаты по налогу на доходы физических лиц и на возврат сумм переплат. Начальник межрайонной инспекции и её заместитель обеспечили перечисление из бюджета РФ данным гражданам «переплату» в общем размере свыше 26,3 млн рублей. Не подозревающие подвоха лица, на чьи счета поступала «переплата», передали обвиняемой в полном объёме поступившие на их счета деньги. Та, в свою очередь, распорядилась деньгами по своему усмотрению.

На данный момент установлен весь круг граждан, которым перечислялись «переплаты», допрошено свыше 100 свидетелей, проведён комплекс криминалистических судебных экспертиз. На имущество обвиняемой стоимостью 13 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.