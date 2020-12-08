Улан-Удэ, 8 декабря 2020, 11:10 — REGNUM Заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин задержан. По данным СМИ, операцию произвели правоохранители из Новосибирска при оперативной поддержке сотрудников ФСБ по республике.
«Обыски проводит ФСБ. Алексей Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального правительства.
Предполагается, что поводом для задержания стали действия чиновника в бытность его министром промышленности и торговли республики.
Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Мишенин возглавлял министерство с 2015 по 2018 годы. Весной 2019 года он, после небольшого перерыва, вернулся в правительство Бурятии, заняв должность зампреда.
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