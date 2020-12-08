Иннополис, Татария, , 11:03 — REGNUM В городе Иннополис на строительном объекте вспыхнул пожар. Сведения о возгорании поступили на пульт спасателей сегодня, 8 декабря, в 9:21. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РТ.

Сотрудники Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона первыми выехали на место происшествия. Огонь распространился и охватил подвал строящегося шестиэтажного дома, отмечает «Татар-информ». По словам звонившего в службу спасения, в подвале недостроенного объекта находится емкость с соляркой, несколько строителей работают на крыше дома. Спасательные службы к месту пожара доставили автолестницу. Причина возгорания устанавливается.

ИА REGNUM напоминает, IT-город Иннополис расположен недалеко от Казани. Город создавался как особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Его общая площадь равна 2,2 тыс. га. Территория спланирована для проживания 155 тыс. человек, в том числе порядка 60 тыс. IT-специалистов.