Северобайкальский район, Бурятия, , 10:57 — REGNUM Жительница посёлка Новый Уоян в Бурятии прожила 11 лет в доме, признанном аварийным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта в республике, это произошло из-за ошибки чиновника.

Женщина была поставлена в очередь на приобретение жилья в рамках госпрограммы по расселению аварийного жилого фонда. Однако в 2013—2017 году её дом из программы был исключён, поскольку в связи с ошибкой в адресе в администрации посчитали, что строения не существует. Хозяйка обратилась в суд, но также получила отказ.

«Суд отказал, так как в акте указан дом № 3−2, квартира № 3, а акта об обследовании по данному адресу нет. Обращение в прокуратуру результатов также не принесло. Ответы заявительница получала однотипные: акта на дом нет, а акт, который имеется, составлен на здание, которого не существует», — отметили в ОНФ.

В итоге женщине пришлось обратиться к общественникам. Она рассказала, что её дом построили в качестве временного для работников БАМа. Фронтовики направили запрос в прокуратуру, после чего чиновники, наконец, признали ошибку. Женщину восстановили в очереди, а в районной администрации заявили, что виновный в ошибки служащий уволен.

Однако в ОНФ сомневаются в этом, указывая, что сотрудника уволили по собственному желанию в 2018 году, а представление прокуратуры выдано в 2020-м.

«Кроме того, не нашлось достоверных сведений, тот ли сотрудник причастен к совершенной ошибке и на основании чего его действительно уволили», — отметили в движении.