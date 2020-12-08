Астрахань, , 10:55 — REGNUM В Астраханской области сняли с мели загруженный зерном теплоход из Ирана «Пармис». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Икрянинском районе в районе населённого пункта Федоровка, на 50-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала 7 декабря сел на мель теплоход «Пармис», следовавший в иранский порт Амирабад.

Судовой экипаж теплохода составляет 11 человек, никто не пострадал.

В 01:20 по местному времени судно сняли с мели с помощью теплохода «Георгий Седов». «Пармис» продолжил движение в порт назначения, движение по Волго-Каспийскому каналу открыто в обоих направлениях.